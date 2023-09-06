Samsun'da cenaze namazında silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir cenaze namazında çıkan silahlı kavgada Ömür Kahraman adlı bir kişi ayağından yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.