Samsun'da Çekyattan Yangın Çıktı, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Samsun'da bir evde çekyattan çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Yangın ev halkının müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı evin son katında çekyatın tutuşması sonucu yangın çıktı. Ev halkı yangına müdahale ederek söndürdü. Yangını söndürürken dumandan etkilenen Sibel K.'ye ambulansta müdahale edildi. Genç kadın hastaneye gitmek istemedi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN