Samsun'da Çatıdan Düşen Kişi Ağır Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde evinin çatısında tamir yapan 56 yaşındaki Abdullah Y., bastığı tahta kırılınca evin salonuna düştü. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Abdullah Y., hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da çatıdan evin salonuna düşen bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Y. (56) evinin çatısında tamir işi yaptığı sırada bastığı tahta kırılınca evin salonunun içine düştü. Yaralanan Abdullah Y. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa