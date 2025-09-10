Haberler

Samsun'da Çatı Katında 18 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Samsun'da narkotik polisinin yaptığı operasyonda, bir evde bulunan şüpheli anahtar sayesinde yan binanın çatı katında 18 bin 878 extacy uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi, bir evde yaptığı aramada buldukları şüpheli bir anahtar sayesinde yan binanın çatı katına gizlenmiş 18 bin 878 extacy uyuşturucu ele geçirdi. 3 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde Ü.Ö. (36), Ş.V. (44) ve F.T. (43) isimli şüphelilerin evinde arama yaptı. Aramada kapılara ait olmadığı fark edilen bir anahtar bulundu. Anahtarın evde kullanılmayan odalara ait olmaması polislerin dikkatini çekti.

Polis, anahtarın yan binanın çatı katına ait olduğunu tespit etti. Anahtarla açılan çatı katında gerçekleştirilen aramada 15 bin 878 extacy hap, 17,48 gram extacy tozu ve 0,39 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
