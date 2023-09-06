Samsun'da cami önünde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde cami önünde çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi bulunmayan bir kişi yaralandı. Olay sırasında cenaze törenine gelen araçlara da kurşun isabet etti.

Cenazede silahlı kavga: 1 kişi kazara vuruldu

SAMSUN - Samsun'da cami önünde cenazede çıkan silahlı kavgada bir kişi kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikindi namazı sonrası Demirli Mahallesi Merkez Camii önündeki cenaze namazı hazırlığı yapıldığı sırada silahlı kavga çıktı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri arkadaşının cenaze törenine gelen Ömür Kahraman'ın sağ bacağına isabet etti. Kazara vurulan Ömür Kahraman Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalelerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay sırasında cenaze törenine gelen çok sayıda araca kurşun isabet ettiği ve araçlarda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.