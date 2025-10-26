Haberler

Samsun'da Camı Kırıp Uyuyan Hırsız Yakalandı

Samsun'da Camı Kırıp Uyuyan Hırsız Yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kapı camını kırıp girdiği avizeci dükkanında koltukta uyuya kalan genç hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı. Aynı şahsın bir saat önce park halindeki bir aracın üzerinde uyurken fotoğrafı çekildiği ortaya çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Camı kırıp girdiği avizeci dükkanında koltuğa oturup uyuyan şahıs, polis tarafından uykusunda yakalandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi. Saat 06.07 sıralarında park halindeki bir aracın üzerinde uyuyan bir kişi, vatandaşlar tarafından fark edilip fotoğrafı çekildi. Yaklaşık bir saat sonra ise aynı kişi, aynı yerde bir avizeci dükkanının camını kırarak içeri girdi ve masadaki koltukta uyuyakaldı. Durumu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı koltukta uyur halde buldu. İş yeri sahibi Bilal Y., olay yerine çağrılarak şahsı tanıyıp tanımadığı soruldu. Bilal Y., şahsı tanımadığını söyledi ve yaptığı kontrolde iş yerinden birşey çalınmamış olduğunu belirtti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahsın, 23 yaşındaki D.A. olduğu tespit edildi. D.A., adli işlemleri yapılmak üzere Gazi Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
