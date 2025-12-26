Çaldığı motosikleti tarlaya attı, parmak izinden yakalandı

Samsun'da çalınan 100 bin lira değerindeki motosiklet tarlada bulunurken, parmak izi çalışmasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişiye ait yaklaşık 100 bin lira değerindeki motosiklet çalındı. Kısa süre sonra motosiklet bir tarlaya atılmış halde bulunurken, motorun şase numarasının kazındığı tespit edildi. Polis ekiplerince motosiklet üzerinde yapılan parmak izi incelemesinde, hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan E.K.H.'nin (18) motosikleti çaldığı belirlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalanarak gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.K.H., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN