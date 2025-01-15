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Samsun'da Cadde Ortasında Genç ile Yaşlı Adam Arasında Tartışma

Samsun'da Cadde Ortasında Genç ile Yaşlı Adam Arasında Tartışma
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Samsun'da bir genç ile yaşlı adam arasında cadde ortasında meydana gelen tartışma, polisin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Genç, bağırarak yaşlı adamı itmeye başladı, ancak polis olay yerine gelerek kimlik sordu ve ortalığı sakinleştirdi.

Samsun'da cadde ortasında bir genç ile yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Gencin bağırmasıyla olay yerine gelen polisler durumu kontrol altına aldı.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Birlikte yürüyüş yapan genç ile yaşlı adam bir süre sonra tartışmaya başladı. Bazen alevlenen tartışmada genç bağırarak yaşlı adamı itmeye başladı. Çevrede bulunan polisler bağırma sesini duyunca olaya hızla müdahale etti. Polis gence kimlik sorup üst araması yaptı. Herhangi bir olumsuzluk çıkmaması üzerine genç, olay yerinden uzaklaşınca ortalık sakinleşti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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