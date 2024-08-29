Samsun'da Cadde Ortasında Doğum Sancısı

Samsun'da gebeliğinin 40. haftasında olduğunu söyleyen hamile bir kadınının cadde ortasında doğum sancısı tuttu. "Doğuruyorum" diye bağıran kadının imdadına sağlıkçılar yetişti.

Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Gebeliğinin 40. haftasında olduğunu belirten bir kadının cadde ortasında doğum sancısı başladı. Güçlükle kendini kaldırıma atan kadın "Doğuruyorum" diyerek çevreden yardım istedi. Kadın için polis ekipleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını sedye ile ambulansa taşıdı. Doğum sancısı başlayan kadını sağlık ekipleri doğum hastanesine kaldırdı. - SAMSUN