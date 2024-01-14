Samsun'da Buzdan Kayarak Hayatını Kaybeden Kişi

Samsun'da bir kişi yaya olarak rampa aşağı iki bina arasında yürürken buzdan kayarak korkulukları aşıp binanın bahçesine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bina arasındaki kenarında korkuluk demir bulunan rampa aşağı alt sokağa inmek için yaya olarak yürüyen Ali Işıtan (55) ıslak yerde oluşan buzdan kayarak korkuluklardan aşağı düştü. Işıtan, saatler sonra fark edildi. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis Ali Işıtan'ın düştüğü yerde hayatını kaybettiğini tespit etti. Vatandaşlar, aynı yoldan geçenlerin daha öncede kayarak düştüğünü belirterek, yetkililerin buraya merdiven yapıp ya da yaya geçişine kapatmasını istediler. Ali Işıtan'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN