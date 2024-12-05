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Samsun'da Bungalov Eve Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da Bungalov Eve Narkotik Operasyonu: 3 Gözaltı
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Samsun'da polisin düzenlediği bungalov ev operasyonunda, 23 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs ile iki kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ve aletler ele geçirildi.

Samsun'da polisin bungalov eve düzenlediği operasyonda hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan şahıs ile 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde bir bungalov eve düzenledikleri operasyonda, hakkında 23 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.G. (43) ile birlikte A.C. (38) ve N.A.(21) adlı kadını da gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda 21 adet sentetik ecza, 9,23 gram metamfetamin, 0,95 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca, A.C.'nin 'uyuşturucu madde kullanmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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