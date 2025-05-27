Samsun'da Bunalıma Girişim: Çatıdan İkna ile İndirildi

Samsun'da Bunalıma Girişim: Çatıdan İkna ile İndirildi
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Samsun'da bunalıma girdiği öğrenilen 46 yaşındaki İsmail E., Atatürk Kültür Merkezi'nin çatısına çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müzakereler sonucunda şahsı ikna ederek çatıdan indirdi.

Samsun'da bunalıma girdiği öğrenilen ve Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) çatısına çıkan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Şahıs, polislerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, İlkadım ilçesinde bulunan 9 katlı Atatürk Kültür Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail E. (46), henüz bilinmeyen bir nedenle kültür merkezinin çatısına çıktı. Çatıda bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine gelen müzakereci polis memurları, yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucunda şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Basın mensuplarına, evinin ve kimsesinin olmadığını belirten İsmail E., polis merkezine götürüldü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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