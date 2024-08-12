Samsun'da Bunalıma Giren Kadın İntihara Kalkıştı

Samsun'da bunalıma giren bir kadın, evinin balkonunda intihara kalkıştı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren T.O. adlı kadın ikinci kattaki evinin balkonunda intihara kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye kadının atlama veya düşme ihtimali üzerine şişme yatak açarak önlem aldı. Polis, T.O.'yu ikna ederek intihara teşebbüs eyleminden vazgeçirdi. - SAMSUN