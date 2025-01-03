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Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı

Samsun'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Bıçaklayan Koca Tutuklandı
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı. Olay sonrasında ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeyi atlattı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini 5 yerinden bıçaklayan koca, tutuklandı.

Olay, dün 19 Mayıs ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk babası Birol Ordulu (45), çocuğundan evlerinin anahtarlarını aldı. Eve giden koca, boşanma aşamasındaki eşi Muradiye Ordulu'nun (38) gelmesini bekledi. Eve gelen eşiyle tartışmaya başlayan şahıs, cebinden çıkardığı bıçakla Muradiye Ordulu'yu 5 yerinden bıçakladı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı Muradiye Ordulu'yu Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Birol Ordulu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan koca çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaralı kadının ise hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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