Samsun'da boşanan genç kadın intihara teşebbüs etti

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren genç kadın, köprü korkuluklarına çıkarak intihara teşebbüs etti. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde eşinden ayrıldıktan sonra bunalıma giren genç kadın, köprü korkuluklarına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Olay, Fatih Mahallesi Çetinkaya Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, piknik yapmaya giden bir vatandaş, köprünün korkuluklarında bir kadın olduğunu fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri köprü altında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kadını ikna etmeye çalıştı. Köprünün korkuluğundan Kızılırmak Nehri'ne atlamaya çalışan R.K.(28) isimli kadını polis ekipleri ani bir refleksle yakalayarak korkuluklardan aldı. Sakinleştirilen kadın, polis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Köprüden atlamak isteyen R.K.'nin bir süre önce eşinden boşandığı ve bu nedenle psikolojik sorunları olduğu öğrenildi. - SAMSUN