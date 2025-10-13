Haberler

Samsun'da Borçlu Esnaf Bankayı Soydu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde aşırı borçlanan bir esnaf, kurusıkı tabancayla bir bankayı soyarak yaklaşık 43 bin TL çaldı. Güvenlik görevlisinin olmadığı bir anda soygunu gerçekleştiren K.Ö., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'da borçlandığı öğrenilen esnaf, elindeki kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı.

Çarşamba ilçesinde aşırı borçlandığı öğrenilen K.Ö. isimli esnaf, kurusıkı tabancayla bir bankaya girerek soygun yaptı. Olay sırasında özel güvenlik görevlisinin ihtiyaç nedeniyle yerinde bulunmadığı anda gişe görevlisine silahını doğrultan K.Ö. poşete koydurduğu yaklaşık 43 bin TL parayı alarak bankadan ayrıldı. Kaçarken kullandığı kurusıkı tabancayı çöpe atan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince parayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
