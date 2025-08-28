Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Yaşlı Adam Kurtarıldı

Samsun'da Boğulma Tehlikesi: Yaşlı Adam Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 75 yaşındaki Abdullah P., cankurtaranlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonu sırasında yakını Mehmet P. da yaralandı.

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam, cankurtaranlarca sudan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Atakum ilçesi Taflan Camii Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için Karadeniz'e giren 75 yaşlarındaki Abdullah P., akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan yaşlı adam, ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah P.'yi kurtarmak için denize atlayan yakını Mehmet P. de dalganın kayalıklara çarpması sonucu ayaklarından yaralandı. Hastaneye gitmek istemeyen Mehmet P.'ye ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı

Türkiye'nin ilk lüks AVM'si kapatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri

İşte düğün günü damadı öldüren yengenin ilk sözleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.