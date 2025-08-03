Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Samsun'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı
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Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki Mustafa A., babası tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren 13 yaşındaki çocuğu babası kurtararak karaya çıkartırken, çocuk baygın halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Mustafa A. serinlemek için denize girdi. Çocuk bir anda boğulma tehlikesi geçirince yardımına babası Cihan A. yetişti. Boğulma ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polisler ve cankurtaranlar sevk edildi. Cihan A., çocuğunu denizden karaya çıkardı. Mustafa A., ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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