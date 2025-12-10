Haberler

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı

Hafif ticari aracın çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, pazar dönüşünde bisikletli bir adam hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yeri incelemeleri devam ediyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, pazar alışverişinden dönen 77 yaşındaki bir bisikletli, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan bisikletiyle geçmeye çalışan M.M.'ye (77), İ.Ö. (53) yönetimindeki 52 AAR 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.M.'nin kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı iddia edilirken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
