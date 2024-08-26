Samsun'da Bisikletli Otomobil Kazası: 1 Ölü

Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmekte olan Niyazi Akbulut'a, Samsun-Ordu karayolu üzerinde seyir etmekte olan Ö.A. idaresindeki 55 AKC 400 plakalı otomobil çarptı. Sağlık ekipleri tarafından Niyazi Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Niyazi Akbulut'un cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Önce olay yerinden kaçan araç sürücüsü Ö.A. ise daha sonra polise teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN