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Samsun'da Bisikletli Kaza Anı Kamerada

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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bisikletli bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bisikletlinin hayatını kaybettiği kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda sabah saatlerinde meydana geldi. 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (65), Sinop istikametine seyir halinde olan E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü havada uçarak 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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