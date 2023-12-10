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Samsun'da bir spor salonunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir spor salonunun saunasında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir spor salonunun saunasında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde 8 katlı bir binanın birinci katında bulunan spor salonunun saunasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle saunada çıkan yangın itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Samsun Bafra Olay İtfaiye Güvenlik 3. Sayfa Spor Güncel Haberler

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