Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Bir Şahıs Doğalgaz Borusuna Asılarak İntihar Etti

Güncelleme:

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, bir şahıs kendisini evindeki doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü belirtildi.

Samsun'da bir şahıs kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 3. katında yaşadığı öğrenilen Mustafa Ö. (67), kendisini evde doğalgaz borusuna astı. Bir yakını Mustafa Ö.'nün evine gelmesiyle şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardında şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Olaylar 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İlk teravih ne zaman 2024? Bu yıl ilk teravih namazı ne zaman kılınacak, ayın kaçında? İlk teravih namazı hangi gün, hangi akşam kılınacak? Mehmet Ali Gürses kimdir? İYİ Parti Antalya Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Mehmet Ali Gürses kimdir? Mehmet Yüksel kimdir? İYİ Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı Mehmet Yüksel kimdir? Mehmet Dülgeroğlu kimdir? İYİ Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı Mehmet Dülgeroğlu kimdir? Mehmet Çetin kimdir? İYİ Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı Mehmet Çetin kimdir? Ali Kartal kimdir? İYİ Parti Antalya Akseki Belediye Başkan adayı Ali Kartal kimdir? Mehmet Şahin kimdir? İYİ Parti Antalya Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin kimdir? Turgut Bucak kimdir? İYİ Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı Turgut Bucak kimdir? Meryem Gökay Balkıç kimdir? İYİ Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı Meryem Gökay Balkıç kimdir? Aykut Yılmaz kimdir? İYİ Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı Aykut Yılmaz kimdir? Emre Afacan kimdir? İYİ Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan kimdir? Deniz Karataş kimdir? İYİ Parti Antalya Aksu Belediye Başkan adayı Deniz Karataş kimdir? Şahin Olgun kimdir? İYİ Parti Adana Yumurtalık Belediye Başkan adayı Şahin Olgun kimdir? Recep Balı kimdir? İYİ Parti Adana Tufanbeyli Belediye Başkan adayı Recep Balı kimdir? Mustafa Akdoğan kimdir? İYİ Parti Adana Saimbeyli Belediye Başkan adayı Mustafa Akdoğan kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title