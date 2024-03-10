Samsun'da Bir Şahıs Doğalgaz Borusuna Asılarak İntihar Etti

Samsun'da bir şahıs kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 3. katında yaşadığı öğrenilen Mustafa Ö. (67), kendisini evde doğalgaz borusuna astı. Bir yakını Mustafa Ö.'nün evine gelmesiyle şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardında şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın bipolar bozukluk tedavisi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN