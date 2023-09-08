Samsun'da Bir Kişiyi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı. Polis ekipleri, zanlıyı ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonda yakaladı. Yaralı şahıs ise tedavi altına alındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün gece Kavakpınar Mahallesi Tosköy Kavşağı'nda E.Ç'yi sırtından bıçaklayarak kaçan F.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, zanlıyı ilçe merkezinde düzenledikleri operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen E.Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.