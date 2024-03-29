Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan R.A., bacağından ve kolundan yaralandı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen A.C.(53) polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN