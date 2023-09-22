Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç tutuklandı

Samsun'da İlyasköy Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir kişi bıçakla saldırıya uğradı ve yaralandı. Şüpheli genç tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.A. yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. tedavi altına alındı. S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen B.K. (30) polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN