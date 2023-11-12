Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşlı bir adam tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da bir kişi tüfekle intihar etti

Samsun'da bir kişi, tüfekle kendini vurarak intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (68) tüfekle kendini vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN