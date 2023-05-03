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Samsun'da bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçakla yaraladı

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçakla yaraladı Samsun'da bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçakla yaraladı.

Samsun'da bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçakla yaraladı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi tartıştığı genci sırtından bıçakla yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkama önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.C.T.ile daha önce aynı iş yerinde birlikte çalıştığı L.K.arasında tartışma çıktı. K.C.T., L.K.'yi bıçakla sırtından yaraladı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan K.C.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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