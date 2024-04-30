Samsun'da Bir Kişi Karısını Tabancayla Öldürdü

Samsun'da bir kişi karısını evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde bu akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yıllık evli oldukları öğrenilen ve bu evlikten de 1 çocukları olan Ertuğrul Temiz (39), eşi Gülcan Güneş'i (39) evlerinin banyosunda tabancayla kafasından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Ertuğrul Temiz kardeşine cep telefonundan, "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" mesajı attı. Olay polise haber verildi. Eve giden polis kendi imkanları ile kapıyı açıp içeri girdiğinde Gülcan Güneş'i banyoda tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü buldu. Ertuğrul Temiz aynı mahallede polise teslim oldu. Gülcan Güneş'in cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN