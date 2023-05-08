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Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi iş yerinin tuvaletinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki bir iş merkezinin bulunan iş yerinin tuvaletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç.(39) çalıştığı iş yerinde tuvalete gitti. Tuvaletten çıkmayan A.Ç.'yi mesai arkadaşları yüzüstü yatar halde buldu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. A.Ç.'nin dün gece rahatsızlanarak özel bir hastaneye gittiği, burada tetkikleri yapılıp uzman bir doktora görünmesi gerektiği tavsiye edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

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