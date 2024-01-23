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Samsun'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

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Samsun'un Atakum ilçesinde, yalnız yaşayan bir kişi olan Enver Dursun'un evinde ölü olarak bulundu. Olayın şüpheli olduğu belirtilerek soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Enver Dursun'un (57) kaldığı kapıcı dairesindeki evinde cansız bedeni bulundu. Dursun'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Enver Dursun'un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Olaylar Ölüm Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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