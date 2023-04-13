Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu

Samsun'da bir kişi evi deki koltukta otururken halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. adlı kadın gece eve geldiğinde eşi Gökhan A.'yı oturma odasındaki tekli koltukta oturur halde hareketsiz olarak buldu. S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Söz konusu eve giden polis ve sağlık ekipleri Aydın'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Gökhan Aydın'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Şahsın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN