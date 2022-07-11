Samsun'da bir kişi evinde ölü bulundu Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Samsun'da 47 yaşındaki bir kişi evinde ölü olarak bulundu. Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Düzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sezai Çarkçı evinde yakınları tarafından ölü olarak bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Çarkcı'nın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sezai Çarkcı'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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