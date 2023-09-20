Samsun'da Bir Kişi Darp Ederek Cep Telefonunu Gasp Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı
Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun'da görülen davada, M.S.'yi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen E.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında E.T. mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa