Samsun'da Bir Kişi Darp Ederek Cep Telefonunu Gasp Eden Şahıs Hapis Cezasına Çarptırıldı

Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs, yargılandığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da görülen davada, M.S.'yi darp ederek cep telefonunu gasp ettiği iddia edilen E.T. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında E.T. mahkemece 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. - SAMSUN