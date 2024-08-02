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Samsun'da bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu

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Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Şüpheliler ise polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bir kişi çıkan tartışmada bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde saat 09.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.(57) bıçaklı saldırıya uğrayarak sol göğüs ve sağ diz altından yaralanarak hastanelik oldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B. tedavi altına alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

M.B.'yi bıçaklayan M.A.T. (19) ve yanında bulunan M.H.(23) olay yerinden motosiklet ile kaçtı. M.A.T. ve M.H. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı M.B., "Yalandan tartışma çıkardı. Tişörtsüz geldi, tişört sordu. Makineyi çalıştırdım çamaşırları attım. Bunlar misafirlerimdi. Azmettirici var bu işin içinde. Bir hiç yüzünden tartışmayı büyüttüler. Ben merhametli davrandığım için böyle oldum. Mücahit onu tutsaydı olay olmayacaktı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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