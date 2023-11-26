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Samsun'da bir kişi bıçakla yaralandı, 2 kişi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşanan olayda bir kişi bıçakla yaralandı ve 2 kişi tutuklandı. Olayın nedeni henüz bilinmiyor.