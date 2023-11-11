Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi aracının içinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'da bir kişi aracının içinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallesi olan Gökçepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kanca'yı (69) telefonla arayıp kendisine ulaşamayan yakınları aynı mahalle ikamet eden tanıdıklarından yardım istedi. Hüseyin Kanca mahallede evine giden yol üzerinde otomobilinin şoför koltuğunda ölü olarak bulundu. Kanca'nın cansız bedeni jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Kanca'nın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN