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Samsun'da bir kadın tarlada ölü bulundu

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Samsun'un Terme ilçesinde bir kadın, ağaca asılı halde tarlada ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kadın tarlada ağaca asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Gökçeağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma Kara (58) yakınları tarafından kendilerine ait tarlada ağaca asılı halde bulundu. Olay, sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Fatma Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fatma Kara Samsun Samsun Olaylar Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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