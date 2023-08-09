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Samsun'da bir kadın evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Samsun'un Ayvacık ilçesinde bir kadın, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir kadın, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Ayvacık ilçesi Gökçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hava Gökçi (41) evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Kadının yanında tek kırma bir av tüfeği ele geçirildi. Gökçi'nin cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gökçam Samsun 3. Sayfa Haberler

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