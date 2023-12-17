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Samsun'da bir kadın 12. kattan atlayarak intihar etti

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadın, 12. kattan atlayarak intihar etti. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi, ancak kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

Samsun'da bir kadın kendini 12. kattan attı

SAMSUN - Samsun'da bir kadın, 12. kattan atlayarak intihar etti.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde 12 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.U. adlı kadın geldiği sitede asansörle 12. kata çıkıp, apartman boşluğunun camından aşağı atladı. Gürültü üzerine baktıklarında apartman sakinleri yerde bir kişinin hareketsiz halde yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Adalet Mahallesi'nde ikamet eden ve kendini atmak için söz konusu binaya gittiği öğrenilen kadının cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Haberler

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