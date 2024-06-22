Samsun'da bir evde çıkan yangında aile bireyleri alevlerin arasından çıkartıldı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 katlı binanın 1. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede evdeki odaları sardı. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Aras K., Nurdan K., Ayaz K. ve Meriç K. alevler arasında kalarak yardım bekledi. Yangında mahsur kalan aile bireyleri itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu evden çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen Meriç K. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN