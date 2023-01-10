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Samsun'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir araçta 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Samsun'da bir araçta arama yapan KOM polisi 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Samsun'da bir araçta arama yapan KOM polisi 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri suçlarla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Tekkeköy ilçesinde durdurulan 55 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve 3 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili T.M.B. ve M.K.E. hakkında 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun 3. Sayfa Haberler

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