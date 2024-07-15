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Samsun'da bir araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Samsun'da narkotik polisi tarafından bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma devam ediyor.

Samsun'da bir araçta 2 kilo metamfetamin ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tatafından bir araçta yapılan aramada 2 parça halinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, lkadım ilçesi Derecik Mahallesi Ankara yolu üzerinde E.K. isimli şahsın aracında arama yaptı.Yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 2 kilo metamfetamin ele geçirildi Olayla ilgili E.K gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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