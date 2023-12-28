Samsun'da Bin 599 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da polis ekiplerince yapılan çalışmada bin 599 litre etil alkol ele geçirildi.

Halk sağlığını hiçe sayarak, haksız kazanç sağlamak amacıyla yılbaşını da fırsat bilerek piyasaya kaçak/sahte alkol süren şahısların yakalanması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 599 litre etil alkol ve 13 bin 50 adet etil alkol üretmeye yarayan kit ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN