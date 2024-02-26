Samsun'da bin 298 adet sentetik ecza ve silah ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından bin 298 adet sentetik ecza ve silah ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen 2 kişinin iş yerine ve ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bin 298 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN