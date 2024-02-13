Samsun'da Bin 194 Sentetik Adet Ecza ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'da bin 194 sentetik adet ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yaptıkları takip sonucu Ç.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ç.Ç. ile birlikte bin 194 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ç.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN