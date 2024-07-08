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Samsun'da Bin 16 Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Samsun'da 2024 Haziran ayında polis bölgesinde meydana gelen bin 16 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 839 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Haziran ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Türkiye genelinde ise Haziran ayında 53 bin 224 kaza meydana geldi ve 238 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da 2024 haziran ayında polis bölgesinde meydana gelen bin 16 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 839 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının Haziran ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu. Haziran ayında Samsun'da 530'u ölümlü-yaralamalı ve 486'sı maddi hasarlı toplamda bin 16 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 839 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 238 kişi öldü

Türkiye genelinde Haziran ayında 53 bin 224 kaza meydana geldi. Bu kazaların 202'si ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Kazalarda 238 kişi hayatını kaybetti, 38 bin 560 kişi yaralandı. Türkiye genelinde ölümlü-yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise 970'ini bisiklet, 2'sini at arabası, 3 bin 363'ünü motorlu bisiklet, 8 bin 901'ini motosiklet, 19 bin 477'sini otomobil, 791'ini minibüs, 5 bin 176'sını kamyonet, 525'ini kamyon, 651'ini çekici, 590'ını otobüs,417'sini traktör, 19'unu arazi taşıtı, 62'sini özel amaçlı, 31'ini iş makinesi, 33'ünü ambulans, 17'sini tanker, 2'sini tren, 6'sını tramvay ve 706'sını diğer araçlar oluşturdu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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