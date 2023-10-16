Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç, polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi.

Samsun'da bıçaklı yaralama şüphelisi yakalandı

SAMSUN - Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan 19 yaşındaki genç, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu A.Y.S.H. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.Y.S.H. tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bıçaklı yaralama olayı şüphelisi E.T.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Polisteki sorgusu tamamlanan E.T.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi