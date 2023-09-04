Samsun'da bıçaklı ve demir çubuklu kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesinde D.G. ve H.D. arasında kavga çıktı. Kavgada D.G. karnından bıçakla, H.D. ise başına demir çubuk vurulması ile yaralandı. Yaralılardan D.G. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, H.D. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. D.G., H.D.'nin kendisini aniden bıçakladığını, H.D. ise DG.'nin kafasına demir çubukla vurunca bıçakladığını ileri sürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN