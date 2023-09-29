Samsun'da bıçaklı sopalı kavga: Taksici 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da bir gencin hayatını kaybettiği ve cep telefonu kamerasına yansıyan bıçaklı sopalı kavgayla ilgili yargılanan taksici, mahkemece 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde 2 Haziran'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı ve sopalı kavgada taksi şoförü Ceyhun Demir'in bıçaklı saldırısına uğrayan Emin Kanbay (25) ve kardeşi Yusuf Emre Kanbay yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan iki çocuk babası Emin Kanbay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü Ceyhun Demir de sopayla darp sonucu yaralandı ve hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan kavgayla ilgili Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında taksi şoförü Ceyhun Demir, Emin Kanbay'ı öldürmek suçundan 10 yıl 10 ay ve Yusuf Emre Kanbay'ı da yaralamak suçundan 1 ay 20 gün olmak üzere toplam 10 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi. - SAMSUN